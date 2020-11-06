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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bursa’da uyuşturucu operasyonu yapan polise alkışlı destek

Bursa’da uyuşturucu operasyonu yapan polise alkışlı destek

evlerinde gözaltına alınan şüphelilerin çıkışı

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin 

-vatandaşların alkışlanması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polisin düzenlediği operasyon sırasında camlarından çıkan vatandaşlar polise alkışlarla destek oldu. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. ve A.M. isimli iki kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takip yaptıkları iki kişiyi ikametlerine yaptıkları şok baskınla gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 200 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş 20 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş sentetik kannabinoid, bir miktar ecstasy tablet, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan mahkemeye sevk edilen Y.Ö. ve A.M. tutuklandı. Polisin düzenlediği operasyon sırasında camlarından çıkan vatandaşlar polise alkışlarla destek oldu.
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