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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Operasyondan görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Şüpheli Araç 

-ele geçirilenlerin sergilenmesi

( BURSA )- İnegöl Kom ve asayiş ekiplerinden uyuşturucu operasyonu BURSA

- Bursa Emniyet Müdürlüğü İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup ve Asayiş Büro Amirliği'nin ortaklaşa yaptığı operasyonda bir araçta uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince alkollü bir restaurant civarında uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilmesi üzerine bahse konu adres takibe alındı. Bu noktaya gelen şüpheli araç durduruldu. Otomobilde bulunan R.T. ve Ş.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde 20 çıkı halinde toplam 25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca R.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 mermi ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu madde satışından elde edilen 900 liraya el koyuldu. Gözaltına alınan iki şahıstan Ş.K ifadesinin ardından serbest bırakılırken R.T ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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