- Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama



- Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 650 gram kannabinoid, 100 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan 5 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. (HG-



loading...