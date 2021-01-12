Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

- Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanırken, 11 bin adet yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 11 bin 200 adet yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
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