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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Operasyon ve zanlıların çıkarılma görüntüsü

( BURSA ) BURSA

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde 


- Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 3 Kilo 650 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen bin 960 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HG-
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