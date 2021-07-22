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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2.6 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2.6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2.6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ele geçirilen maddelerden detay

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Gözaltı Harekete Geç 

-Gözaltına alınanlardan detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2.6 kilogram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdiler, 2 şahıs yakalandı. Narkotik ekipleri, Yenice Mahallesi Refah sokak üzerindeki bir adrese Uyuşturucu Madde geleceği bilgisi üzerine harekete geçtiler. Yapılan takipte adrese giren Vedat K. ve Ergül Y. isimli şahıslar yakalandılar. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 kilo 645 gram bonzai uyuşturucu maddesi, 14 adet Uyuşturucu Extacy hap, Uyuşturucu Madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 290 TL para ele geçirildi. 2 şahıs da gözaltına alındı.
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