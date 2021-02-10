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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

şahısların görüntü

( BURSA ) - BURSA

Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Operasyonu Kurusıkı Tabanca Polis Ekipleri 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuştucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Sinanbey Mahallesi Refah Sokak'taki bir adresi takibe aldı. Takibin sonunda da adrese, Narkotik Grup Amirliği koordinesinde İnegöl KOM Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 502 gram bonzai, 35 gram metanfetamin, 21 ecstacy, 2 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 3 bin 670 TL ele geçirildi. C.G., D. H., M. Ç., F. K., E. K., A.O.A., C. Ö., D.B., A.K., M.T.Ö. ve E. Ç. isimli 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (SA-
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