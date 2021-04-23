Bursa'da türbeye çirkin saldırı

-İmam açıklama



( BURSA )- İshakpaşa türbesinin duvarlarına yazı yazdılar BURSA



- Bursa’nın İnegöl ilçesinde 600 yıl önce İshak Paşa'nın yaptırdığı İshakpaşa türbesinin duvarlarına kimliği belirsiz şahıslar tarafından yazılar yazarak hasar verildi.

Bu duruma tepki gösteren İshakpaşa Caminin imamı Mehmet Nuri Memiş, “Geçtiğimiz zamanlarda da bu konuda pek çok sıkıntılar yaşadık. Alanımız çok büyük bir alan burası komple sit alanı diyebiliriz. Yaşayan bir tarih, mezar taşlarımızın tahrip edildiğini, türbe kapımızın geçen sene kırıldığını bununla alakalı zaman zaman yetkililere hep uyarılarımız ikazlarımızı hatırlatmalarımızı yapıyoruz ama maalesef bir arpa boyu yol almış değiliz. Bu gün işte görmüş olduğunuz gibi yine türbemizin giriş kapısında ağza alınmayacak küfürler hakaretler ve buna benzer bizlere yakışmayan bu ortama yakışmayan, bizim gençlerimize yakışmayan sözlerin buralara yazıldığını kazındığını görmekteyiz. Burada biz genç kardeşlerimizi zaman zaman görüyoruz. Sigara içtiklerine, şarkı türkü söylediklerine şahit oluyoruz. Burada mezar ve türbe var. Yani insana ölümü hatırlatması gereken yer. Bu dünyanın nasıl boş bir hayat olduğunu hatırlatması gereken bir mekanda burada görülmemesi gereken olayların olması bizleri üzmekte" dedi.

Yetkililere seslenen Memiş, "Bu güzel mekan ecdadımızdan bizlere emanet. Buraya sahip çıkalım. Buraya güvenlik görevlisi verelim. İnşallah gelecek nesillere bu güzel mekanı da olumlu bir şekilde tahrip edilmemiş şekilde bırakmayı cenabı Allah bize nasip etsin diyoruz. Buradaki bütün esnaf kardeşlerimize de sesleniyoruz. Her an 24 saat bura da olamıyoruz. Dolayısıyla böyle nahoş hadiseli olayları gördükleri zaman en azından bize yada emniyete haber versinler. İnşallah bundan sonra böyle hadiseler yaşamayız” diye konuştu.





loading...