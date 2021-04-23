Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da türbeye çirkin saldırı

Bursa'da türbeye çirkin saldırı

Genel görüntü

Mezar Taşları Güvenlik Görevlisi Şahit Saldırı Irak 

-İmam açıklama

( BURSA )- İshakpaşa türbesinin duvarlarına yazı yazdılar BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde 600 yıl önce İshak Paşa'nın yaptırdığı İshakpaşa türbesinin duvarlarına kimliği belirsiz şahıslar tarafından yazılar yazarak hasar verildi.
Bu duruma tepki gösteren İshakpaşa Caminin imamı Mehmet Nuri Memiş, “Geçtiğimiz zamanlarda da bu konuda pek çok sıkıntılar yaşadık. Alanımız çok büyük bir alan burası komple sit alanı diyebiliriz. Yaşayan bir tarih, mezar taşlarımızın tahrip edildiğini, türbe kapımızın geçen sene kırıldığını bununla alakalı zaman zaman yetkililere hep uyarılarımız ikazlarımızı hatırlatmalarımızı yapıyoruz ama maalesef bir arpa boyu yol almış değiliz. Bu gün işte görmüş olduğunuz gibi yine türbemizin giriş kapısında ağza alınmayacak küfürler hakaretler ve buna benzer bizlere yakışmayan bu ortama yakışmayan, bizim gençlerimize yakışmayan sözlerin buralara yazıldığını kazındığını görmekteyiz. Burada biz genç kardeşlerimizi zaman zaman görüyoruz. Sigara içtiklerine, şarkı türkü söylediklerine şahit oluyoruz. Burada mezar ve türbe var. Yani insana ölümü hatırlatması gereken yer. Bu dünyanın nasıl boş bir hayat olduğunu hatırlatması gereken bir mekanda burada görülmemesi gereken olayların olması bizleri üzmekte" dedi.
Yetkililere seslenen Memiş, "Bu güzel mekan ecdadımızdan bizlere emanet. Buraya sahip çıkalım. Buraya güvenlik görevlisi verelim. İnşallah gelecek nesillere bu güzel mekanı da olumlu bir şekilde tahrip edilmemiş şekilde bırakmayı cenabı Allah bize nasip etsin diyoruz. Buradaki bütün esnaf kardeşlerimize de sesleniyoruz. Her an 24 saat bura da olamıyoruz. Dolayısıyla böyle nahoş hadiseli olayları gördükleri zaman en azından bize yada emniyete haber versinler. İnşallah bundan sonra böyle hadiseler yaşamayız” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement