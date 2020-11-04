Bursa'da tramvay arkasında tehlikeli yolculuk

-Tramvaya asılan çocuklar

-Vatandaşın tepkisi



( BURSA )- Bursa'da seyir halindeki tramvayın arkasına takılan çocuklar canlarını hiçe saydı- Çocukların tramvay arkasında metrelerce süren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. BURSA



- Bursa'da yaşları küçük 3 çocuk hareket halindeki tramvaya asılarak seyahat etti. O anlar bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülerde, 3 çocuğun Kent Meydanı-Heykel arasında T1 hattında çalışan tramvaya asılarak seyahat ettiği anlar yer aldı. Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi üzerinde yaşandı. Şehir merkezinde ring yapan ipek böceği olarak bilinen T2 tramvayının arkasına takılan 8-10 yaşlarındaki 3 erkek çocuk yürekleri ağızlara getirdi. Küçük çocuklar düşme pahasına tramvayın arka kısmına tutunup yolculuk etti. Yoldan geçen otomobillere ve vatandaşlara aldırış etmeyen çocuklar korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. O sırada oradan geçen bir araç sürücüsü tehlikeli anları cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına aldı. Ölüme davetiye çıkaran çocuklar trafiğin yavaşlamasıyla tramvaydan atlayarak gözden kayboldu.



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