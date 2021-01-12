Bursa'da trafikte yol verme kavgası kameraya yansıdı

- Bursa'da yol verme kavgası kameralara yansıdı. Olay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iki araç sürücüsünün yol verme meselesi yüzünden birbirleriyle tekme tokat kavga ettiği görüldü. (HG-MŞ)
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