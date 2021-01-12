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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da trafikte yol verme kavgası kameraya yansıdı

Bursa'da trafikte yol verme kavgası kameraya yansıdı

kavga anı

( BURSA ) - BURSA

Yol Verme Kavgası Kamera Cep Telefonu 


- Bursa'da yol verme kavgası kameralara yansıdı. Olay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iki araç sürücüsünün yol verme meselesi yüzünden birbirleriyle tekme tokat kavga ettiği görüldü.
(HG-MŞ)
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