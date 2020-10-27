Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Bursa’da trafikte yapılan bu hareketler ‘pes’ dedirtti

Bursa’da trafikte yapılan bu hareketler ‘pes’ dedirtti

ön koltukta adamın dışarıyı sarkarak akan trafikte ilerlemesi

( BURSA ) -- Otomobilden sarkıp, tehlikeye davetiye çıkarttı BURSA

Bild Kamera Cep Telefonu 


- Bursa’da bir otomobilin ön camından çıkıp, bacağını dışarıya sarkıtan bir kişi ‘pes’ dedirtti. Hem kendisini hem başka araçları tehlikeye atan kişi yürekleri ağza getirdi. Bursa- Karacabey yolunda, 78 BM 023 plakalı otomobilin ön yolcu koltuğundaki camından aşağı sarkılan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sağ elini ve sağ ayağını dışarıya sarkıtarak yolculuk yaptı. Kendisini ve çevredeki tehlikeye atan kişi yaptığı farklı hareketlerle yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücülerin tepkilerine aldırmadan davranışlarına devam eden kişi bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. (SD-İHS)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement