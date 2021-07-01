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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı

- Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı

- Kavga anı cep telefonu kamerası

( BURSA ) BURSA

Meydan Dayağı Tahkikat Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Bursa'da trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü diğer şoförler tarafından yol ortasında darp edildi. O anlar kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü diğer sürücüler tarafından durdurularak darp edildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri iki tarafı ayırırken olayla ilgili tahkikat başlattı. O anlar kameralara yansıdı. (HG-
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