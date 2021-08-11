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Bursa’da tır ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da tır ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’da tır ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Olay yerinden görüntü

Hastane Tahkikat Köprü 

-Kazadan görüntü
-Traktör ve Tırdan görüntü
-Ekiplerden görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da tır ile traktör çarpıştı. Metrelerce sürüklenen traktör römorkunda bulunan 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İznik İlçesine bağlı Çakırca köprü mevkiinde meydana gelen kazada İznik’ten Orhangazi istikametine doğru seyreden 78 AN 870 plakalı tır, yolun karşısına geçen İbrahim Güner idaresindeki traktöre çarpıp metrelerce sürükledi. Traktör sürücüsü İbrahim Güner ile römorkta bulunan eşi Tülay Güner ve çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (AK-
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