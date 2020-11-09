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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da Tik Tok çılgınlığı kamerada

Bursa'da Tik Tok çılgınlığı kamerada

çatıya çıkan genç kızların vatandaş kamerası ile görüntülenmesi

Genç Kız Genç Kızlar Kamera Cep Telefonu 

-çatıda kendilerini video çeken kızlar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da Tik Tok'ta paylaşmak üzere video çekmek için eski bir binanın çatısına çıkarak hayatlarını hiçe sayan genç kızlar 'pes' dedirtti. Bursa’da 3 genç kız, 4 katlı eski bir binanın çatısına çıkarak video çekti. Video çekmek için hayatlarını hiçe sayan gençler bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Binanın ve çatısının eski olduğuna aldırmadan rahatça çatıda gezen genç kızlar, bir süre sonra bulundukları yerden inerek gözden kayboldu. (SD-İHS)
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