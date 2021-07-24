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Bursa’da tekerleği kopan araç takla attı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa’da tekerleği kopan araç takla attı

Bursa’da tekerleği kopan araç takla attı

Takla Atan araçtan görüntü

Bild Trol 

-Olay yerinden görüntü
-Ekiplerden görüntü

( BURSA ) BURSA

- Gemlik’te tekeri kopan araç takla attı Gemlik Umurbey yolunda arka tekeri kopan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve oğlu hafif şekilde yaralanırken, takla atan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olay yerine Polis ekipleri,Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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