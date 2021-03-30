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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın

Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın

Olay yerinden detay

İtfaiye Aracı Tavuk Çiftliği Yangına Müdahale 

-Ekiplerin müdahalesinden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Yenişehir İlçesinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin tavuğun bulunduğu çiftlikteki yangın devam ediyor. Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Derbent Mevkisinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuk bulunan çiftlikte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kumeslerin olduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 itfaiye aracının yangına müdahalesi devam ediyor. (BÖ-
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