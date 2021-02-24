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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da taşlı, sopalı meydan kavga

Bursa'da taşlı, sopalı meydan kavga

Kavga anı detay

( BURSA ) BURSA

Kamera Cep Telefonu 


- Bursa'da iki grubun sopalı sokak kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga, dün akşam, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavga eden 5 kişinin, birbirlerine sopaların yanı sıra tekme tokat vurduğu görülüyor. (SA-
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