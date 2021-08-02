Bursa’da tarladan topladığı nektarinlerin parasını ağaçların arasına bıraktı

-pet şişe para ve nottan detay

-Dila Kabakçı röportajı



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın İznik ilçesinde bir vatandaş tarladan topladığı nektarinlerin parasını tarladaki ağaçların arasında plastik şişede bıraktı. Bursa’nını İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Hespekli Mevkii’nde Dila Kabakçı (14) ailesi ile birlikte nektarin bahçelerine hasada gelince plastik sele içinde bir pet şişe fark etti. Pet şişenin içinde para ve not olduğunu gören Kabakçı, bir vatandaşın tarladan 10 adet nektarin kopardığını ve karşılığında 7,5 TL bıraktığını gördü. Pet şişenin içinde 7,5 TL’nin yanında “Hakkını helal et. Şeftali aldık 10 adet” yazılı notu gören Kabakçı, uzun süre şaşkınlığını gizleyemedi. Dila Kabakçı, "İnsanlık ölmemiş, biz hakkımızı helal ettik"diye konuştu (SD-İHS)

