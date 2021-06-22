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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından ayağından vuruldu baygınlık geçirdi

Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından ayağından vuruldu baygınlık geçirdi

Yaralı görüntü

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Ambulansa bindirilişi
-Olay yeri kanlı bot
-Polis ve sağlık ekipleri detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından önce darp edilen sonrasında pompalı tüfekle yaralanan genç baygınlık geçirdi. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Taşköprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanındaki arkadaşıyla yolda yürüyen 26 yaşındaki E.Y. tanımadığını iddia ettiği iki kişi tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu. Şüphelilerin ikisi ormanlık kaçarak gözden kaybolurken, yaralı E.Y. 'ye ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşı yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis eve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.Y. olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri iki şüpheliyi yakalama çalış ası başlattı. (HG-
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