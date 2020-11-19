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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da tamir için bekliyordu, küle döndü

Bursa'da tamir için bekliyordu, küle döndü

Aracın yanma görüntüleri

Bild Sanayi Sitesi Trol 

-Aracın söndürülmesi

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi’nde boyanması için dükkan önünde duran araçta bu akşam saat 22.00 sıralarında yangın meydana geldi. Nedeni bilinmeyen yangını ise sanayi sitesinde devriyede olan güvenlik görevlileri fark etti. Durumun itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirilmesi ile birlikte müdahale gerçekleştirilirken, aracın patlama riskine karşı olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın sıçramadan kontrol altına alındı. Harun T.’ye ait olduğu öğrenilen aracın daha önceden de soyulduğu ve tamir-boya için sanayideki bir boyahaneye teslim edildiği öğrenildi. Yangının doğal yollarla çıkmadığı tahmin edilirken emniyet ekipleri tarafından olay yerince inceleme başlatıldı.
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