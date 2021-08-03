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Bursa'da süpermarket hırsızları kameralara yakalandı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da süpermarket hırsızları kameralara yakalandı

Bursa'da süpermarket hırsızları kameralara yakalandı

Hırsızlık anları güvenlik kamera

( BURSA ) BURSA

Akalan Süpermarket Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 


- Bursa'da süper marketten çadır ve şişme yatak, bir dükkândan da nakit para çalan iki hırsız kameralara yakalandı. Olay, geçen hafta İznik ve Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan iki ayrı yerde meydana geldi. Hırsızlık olayının birincisi Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan süper markette yaşandı. Şüpheli, markette bulunan kamp çadırı ve iki adet şişme yatağı alarak kayıplara karıştı. Diğer olayda ise, İznik ilçesinde dükkândan nakit ve eşya çalındı. İşletme sahiplerinin ihbarı sonucu harekete geçen polis ekipleri iki şüpheliyi de yakalamayı başardı. Şüphelilerin ikisi de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hırsızlık ânları güvenlik kameralarına yansıdı. (HG-MŞ)
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