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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

YANAN ARAÇ

Polis Bild Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-SİYAH DUMANIN HAVAYA YÜKSELMESİ
-İTFAİYE EKİPLERİ

( BURSA ) BURSA

- Bursa Karacabey’de seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Bursa- Balıkesir Otoyolu Çingençeşme mevkiinde saat 14.00 sıralarında Karacabey’e doğru gelen 35 GB 1505 plakalı Osman Dikilitaş’ın kullandığı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken otomobilde bulunan 3 kişi araçtan atlayarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Otomobilin hurdaya döndüğü yangın nedeniyle otoyolda uzun araç konvoyları oluştu. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. (YK
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