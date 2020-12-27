Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da sazlık alanda yangın

Bursa’da sazlık alanda yangın

yangın detay

Lodos Trol 

-baskandan detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lodosun etkisiyle yangın biranda büyümeye başladı.
Olay yerine çok itfaiye ekibi olay yerine sevk edilirken, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş itfaiye erlerine yardım etti. Olay 21.00 sıraları İznik gölü kıyısı kumbaşı mevkiinde yaşandı. Bir anda tutuşan sazlıklar lodosun etkisiyle büyümeye başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını duyan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş itfaiye erlerine yardım etti. İlk belirlenmelere göre 15 hektar alan yanarken, yangın söndürme çalışmaları 1 saat sonra kontrol atına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement