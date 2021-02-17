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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da sanayi sitesinde korkutan yangın, 9 kişi dumandan etkilendi

Bursa’da sanayi sitesinde korkutan yangın, 9 kişi dumandan etkilendi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sağlık Ekibi İtfaiye Aracı Yapı Marketi Sağlık Ekipleri Sanayi Sitesi 

--Yangın anı
--Dumanların yükselişi

( BURSA - DRONE)- Kimyasal maddelerin depolandığı yapı marketi söndürmek için 8 itfaiye aracı seferber oldu BURSA

- Bursa’da bir yapı markette sabah saatlerinde çıkan yangında çalışan 9 kişi dumandan etkilendi. Olay sabah saatlerinde Nilüfer İlçesindeki Beşevler Sanayi Sitesi 60. Blokta bulunan yapı markette meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İçeride bulunan 9 kişinin dumandan etkilendi. İçeride bulunan plastik maddelerin tutuşması sonucu gökyüzüne yükselen siyah dumanlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. 8 itfaiye aracıyla 32 personelin müdahalesi sonucu içeride bulunan yanıcı kimyasallar alev almadan yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (AK-AÇ-
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