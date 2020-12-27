Bursa’da sahte içkiden 1 kişi hastaneye kaldırıldı

-Zehirlenenden detay



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da sahte alkolden zehirlenme şüphesiyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde oturan Muzaffer Ç. iddiaya göre, akşam saatlerinde ev yapımı içki içti.Gece 23.00’dan sonra rahatsızlanan Muzaffer Ç’nin yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muzaffer Ç Çekirge Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavinin ardından sahte alkolden zehirlendiği belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.



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