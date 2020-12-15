Bursa'da sahte içki faciası: 1 kişi öldü 10 kişi komada

-Polis ekiplerinin içi etil alkol dolu bidonları taşıması

-Emniyet önü polis araçlarının hareket edişi

-Hastane önü kalabalık detayı

-Zanılların muayeneye getirilmesi



( BURSA )- Sahte içki Bursa'da ölüm getirdi- Bursa'da fenalaşıp iki günde aynı hastaneye peşpeşe gelen 11 kişiden birisi hayatını kaybetti, 10 kişi komada- Şahısların sahte içkiyi satın aldığı 2 kişi gözaltına alındı- 50 litrelik sahte içkinin 30 litresi ele geçirilirken 20 litresinin ise 0,5 lik şişeler halinde satıldığı öğrenildi.- Bursa polisi 40 ayrı 0,5'lik şişeyi satın alan kişilere ulaşmaya çalışıp içenlerin en yakın hastaneye başvurmalarını istedi BURSA



- Bursa'da sahte içki bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken, 10 kişi de hayati tehlike kaydıyla tedavi altına alındı. İnternet üzerinden sipariş verdiği etil alkolleri piyasaya süren 2 kişi ile satın alan 5 kişi daha gözaltına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Çekirge Devlet ve Şehir Hastanelerine 2 günde alkol zehirlenmesi ile peşpeşe 11 kişinin gelmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Hayati tehlike kaydıyla hastaneye yatırılan 11 kişiden Mehmet İncili isimli kişi bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Polis olayı soruşturunca acı gerçek ortaya çıktı. Zehirlenen kişilerin, 0,5 litrelik pet şişeler halinde sahte içkileri satın aldığı kişi tespit edildi. E.K. isimli kişi ilk etapta gözaltına alınırken, şüpheli bu kişi etil alkol olarak bildiği 5 litrelik içkiyi U.K. isimli şahıstan aldığını ifade etti.

Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan U.K. isimli kişi de İstanbul'daki bir firmaya internet üzerinden 50-60 litrelik etil alkol siparişi verdiğini, bu maddeyi de çok sayıda kişiye sattığını ifade etti.

Emniyet birimleri çeşitli adreslere yaptığı operasyonla 5 kişiyi daha gözaltına alarak İstanbul'dan gelen 50 litrelik etil alkolün 30 litresine ulaştı. 20 litrelik kısmının ise yarım litrelik pet şişeler halinde piyasaya sürüldüğü öğrenildi. Polis yaklaşık 40 şişe olduğu tahmin edilen sahte içkilerin peşine düşerken içenleri ise en yakın hastaneye gitmeleri hususunda uyardı. Soruşturma derinleştirilirken, başkaca sahte alkol satılan kişilere ulaşılmaya çalışıldığı, 20 litre civarındaki sahte içkinin bulunması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (SA-



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