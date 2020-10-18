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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Bursa'da sağanak sele neden oldu

- Bursa'da sağanak sele neden oldu

bu sabah geçilen görüntüler ile amatör kameraya yansıyan sel görüntüleri

( BURSA ) BURSA

Amatör Kamera Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Amatör Cep Telefonu 


- Bursa'da sabah saatlerin başlayan sağanak yağmur Uludağ'ın eteklerinde bulunan mahallelerde etkili oldu. Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çakan şimşeklerin ardından yağan yağmur, Uludağ eteklerindeki mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Osmangazi ilçe Mollafanari Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, yağmur sularının nasıl etkili olduğunu gözler önün serdi. (AÇ-SD
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