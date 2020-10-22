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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da şafak baskını: 9 tutuklama

Bursa'da şafak baskını: 9 tutuklama

operasyon görüntüsü

Şafak Baskını Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Şafak Vakti 

-zanlıların görüntüsü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Narkotik Dedektör Köpeklerinin de katılımıyla 9 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucu ikamette bulunan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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