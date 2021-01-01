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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da renk cümbüşü...Gökkuşağı görenleri mest etti

Bursa'da renk cümbüşü...Gökkuşağı görenleri mest etti

gökkuşağından görüntü

( BURSA -ÖZEL) BURSA

Yarış Gökkuşağı Yağan 


- Bursa'da yağmur sonrası beliren gökkuşağı seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.Kestel ilçesinde yağan yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzaralar oluşturdu. İlçede devam eden yağmurun ardından öğle saatlerinde ortaya çıkan ebemkuşağı muhteşem bir görüntü oluşturdu. Gökkuşağının renklerini vatandaşlar ilgiyle izlendi. Gökkuşağını görüntülemek için vatandaşlar cep telefonlarıyla adeta birbirleriyle yarıştı.
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