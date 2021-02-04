Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da pompalı tüfekle kuyumcu soygunu

Bursa'da pompalı tüfekle kuyumcu soygunu

Kuyumcu ve polis ekipleri detay

Soygun Kuyumcu Soygunu Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Kışla 

-Röportaj
-detaylar

( BURSA )- Kar maskeli iki kişi pompalı tüfekle kuyumcuyu soydu BURSA

- Bursa'da kar maskeli iki kişi pompalı tüfekle kuyumcuyu soydu. Polis şehrin giriş ve çıkışlarını abluka altına aldı. Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Panayır Mahallesi Derman Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beyaz ve plakası kapalı otomobille gelen iki kişi ellerindeki pompalı tüfekle kuyumcuya girdi. İçeride bulunan kuyumcudan altınları isteyen soyguncular, ellerindeki kolilere altınları doldurduktan sonra araca binip hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler şehrin giriş çıkışlarını abluka altına aldı. Diğer yandan kuyumcu o ânları anlattı. Kuyumcu, "Ben burada duruyordum, ellerinde pompalı tüfekle içeri girdiler. Koliye altınları doldurup araca binip gittiler. Karşı gelmek istedim, silah doğrulttular. Ben de korktum, sonra kaçtılar. 60 bin lira civarında altını alıp kaçtılar" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı