Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da polise direndi, ceza yemekten kaçamadı

Bursa'da polise direndi, ceza yemekten kaçamadı

şahısların durdurulması

Polis Merkezi Uyuşturucu Madde Yakalama Kararı Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri 

-şahısların polis aracına bindirilmesi
-polislerin ceza yazması
-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi kısıtlamaya rağmen otomobil ile gezintiye çıkınca ceza yemekten kurtulamadı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine gönderildi. Şahıslardan birisi karakola götürülmek istenirken polis ekiplerine zorluk çıkardı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, bir taksiyi durdurarak yolcunun izin belgesini sordu. İzin belgesi olmayan U.A.'nun bilgilerini kontrol eden ekipler, bu kişinin daha önceden uyuşturucu madde satışından yakalaması olduğunu öğrendi. Hakkında sokağa çıkma yasağına uymamak ve madde satışından toplam 6 bin 300 TL işlem yapılan U.A. gözaltına alındı Aynı bölgede uygulama yapan ekipler, bir motosikleti de durdurarak izin belgesi ve ehliyetini istedi. İzin belgesi, ehliyeti ve aracın ruhsatı olmayan A.K'nin de bilgilerini kontrol eden ekipler, şahsın daha önceden trafiği tehlikeye atma suçundan aranması olduğunu öğrendi. Toplam 14 bin 150 lira ceza yazan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Cezaya itiraz eden A.K, ekiplere bir süre direnerek polis aracına binmek istemedi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı