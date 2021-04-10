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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa’da polise 10 Nisan sürprizi

Bursa’da polise 10 Nisan sürprizi

polis otosundan detaylar

Polis Asad Aile İçi Şiddet İhbar Hattı Kışla 

-hazırlanan masadan detaylar
-polislerin gelmesi
-pasta kesilmesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa Gemlik’te polise ihbarda bulunan bir vatandaş, gelen ekibe 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle pastalı kutlama yaptı. 112 polis ihbar hattını arayan İsmail Polater, aile içi şiddet ihbarında bulundu. Daha önce evinin teras katında yaş pasta ve ikram masası hazırladı. Polislerin eve gelmesi sırasında pastadaki mumları yakan ev halkı alkışlayarak gelen ekiplerin 10 Nisan Polis Haftası’nı kutladılar.
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