Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da pitbull dehşeti kamerada

Bursa'da pitbull dehşeti kamerada

KÖPEĞİN SALDIRMASI

Kamera Sokak Kedisi Pitbull Cep Telefonu 

-KAYIT YAPAN VATANDAŞIN KONUŞMASI
-KEDİNİN KURTULMAYA ÇALIŞMASI

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da başı boş pitbull köpeğin sokak kedisini parçalama anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde başı boş bir pitbull, sokak kendisine saldırdı. Köpekten kurtulmaya çalışan kedinin çabaları sonuçsuz kaldı. Kimin olduğu bilinmeyen pitbull itlaf ettiği kediyi götürdü. Videoya yansıyan kayıtlarda ise bir vatandaşın kediyi kurtarmak istemesi dikkat çekti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Pitbull Küçük Kızı Bu Hale Getirdi.. Annesi İntikamını Fena AldıPitbull Küçük Kızı Bu Hale Getirdi.. Annesi İntikamını Fena Aldı
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı