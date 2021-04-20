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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa’da 'pes dedirten' görüntü

Bursa’da 'pes dedirten' görüntü

Gençlerin parktaki aletlere zarar vermesi

( BURSA ) Bursa’da "pes dedirten" görüntü- Çocuk parkına zarar verdiler BURSA

Kamera Cep Telefonu Çocuk Parkı 


- Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı İstiklal mahallesinde kimliği belirlenemeyen 5 genç oyun parkına zarar verdi. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi. Bursa’da "bu kadar da olmaz" dedirten görüntüde 5 gencin çocukların eğlence yeri olan ve keyifle vakit geçirdikleri oyun grubunun üzerine çıkıp sallayarak yerinden çıkarmaya çalışması bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Mahalle sakinleri ise parka zarar verenlerin bir an önce bulunması ve olayın cezasız kalmaması yönünde yetkililerden yardım istedi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı da emniyete başvurup çocuk parkına zarar veren gençler hakkında şikayetçi oldu (AK-İHS)
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