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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

Bursa'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

Patenci gençlerden detay

( BURSA ) BURSA

Parmak Bild Belediye Otobüsü Kamera Cep Telefonu 


- Bursa'da belediye otobüsüne tutunarak ölüme davetiye çıkaran patenci gençlerin yolculuğu kameraya yansıdı. Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi'nde seyir halinde giden otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapan 4 gencin tehlikeli yolculuğu arkadan otomobildeki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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