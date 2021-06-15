Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

ARAÇTAN DETAY

Polis Araç Yangını Bild Efes 

-EKİPLERDEN DETAY

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da gece yarısı park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Mahalleyi sokağa döken olayda can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti. Olay saat 01.30 sularında merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Küplüpınar Mahallesi Cenk sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallelinin ortak park alan olarak kullandığı boş araziye aracını park eden Ş.M (45) vatandaşın otomobili gece yarısı bir anda alevlere teslim oldu. Kısa sürede alevlerin aracı sardığı olaya müdahale etmek isteyen mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen görevliler yangını kısa sürede etkisiz hale getirdi. Mahalleyi sokağa döken araç yangınında can kaybının yaşanmaması herkese derin bir nefes aldırdı. (EV-İHS)
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement