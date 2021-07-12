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Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

-Vatandaş cep telefonu kamerası

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Esnaf Kamera Yangın Cep Telefonu 


- Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ümitalan Mahallesinde park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı saniyeler içinde alevlere teslim olan otomobili söndürmek için ilk müdahaleyi sokaktaki esnaf yaptı. İş yerlerinden getirdikleri yangın söndürme tüpleriyle müdahale eden esnafın bu çabası boşa gitti. O anlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. (AU-MŞ)
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