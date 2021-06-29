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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangına temizlik işçisi sebep olmuş

Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangına temizlik işçisi sebep olmuş

İşçinin samanları yakma anı mobese görüntüleri

( BURSA )- Ormanlık alanda çıkan yangına, biriken samanları yakmaya çalışan temizlik işçisi sebep olmuş- Temizlik işçisinin samanları yakma anı kameralarda BURSA

Temizlik İşçisi Mobese Görüntüleri Polis Ekipleri Mobese Kameraları Yangına Müdahale 


- Bursa'da Hikmet Şahin Kent Hali’nin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangına, halde temizlik işçisi olarak çalışan bir kişinin, biriken samanları yakmak istersen sebep olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin samanları yakması güvenlik kameralarına da yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Bursa Nilüfer ilçesinin Yolçatı Mahallesi Tavşanlık mevkiinde saat 16.30 sularında yangın çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araç, 2 su tankeri, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait 2 TOMA yangına müdahale etti. Yaklaşık bir dönümlük alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangına sebep olan temizlik işçisi gözaltına alındı Yaşanan yangının ardından olayı derinleştiren polis ekipleri, yangının kasıtlı olduğu ihtimaline karşı soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, halde temizlik işçisi olarak çalışan Cemal K.(60)’nın biriken samanları yok etmek için ateş yaktığı, yangının bu sebeple rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradığı tespit edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gözaltına alınan Cemal Karakuş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Samanları yakma anı kameralarda Öte yandan temizlik işçisi Cemal K.’nın biriken samanları yakmaya çalışması mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Cemal K.’nın samanları bir araya topladığı ve ateşe verdiği görülürken, hafif rüzgarın da olması dikkatlerden kaçmadı. Soruşturma sürüyor. (BÖ-
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