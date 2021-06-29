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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa’da orman yangınına TOMA’lı müdahale

Bursa’da orman yangınına TOMA’lı müdahale

Yanan bölgeden drone görüntüsü

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Yangına Müdahale 

-TOMA'dan su sıkması
-itfaiye ekiplerinin müdahalesi

( BURSA )- Balık hali yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı BURSA

- Bursa'da Hikmet Şahin Kent Hali’nin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) destek verdi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Nilüfer ilçesinin Yolçatı Mahallesi Tavşanlık mevkiinde saat 17.30 sularında yangın çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araç, 2 su tankeri, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait 2 TOMA yangına müdahale etti. Yangının ağaçlara sıçramadan sadece çalılarda olması alevlerin büyümesine engel oldu. Yaklaşık bir dönüm alanda çalılar küle dönerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. (SD-MŞ)
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