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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Bursa’da orman yangını

- Bursa’da orman yangını

yangın yerindne drone

Yangın Ormanlı Yangın Yeri Orman Yangını Yangına Müdahale 

-itfaiye arac detayı
-bursa klasörüne bağlandı internet aşırı yavaş

( BURSA ) BURSA

- Bursa balık hali yanındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi’ne 4 kilometre uzaklıkta bulunan balık halinin yanındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin sardığı bölgede yol olmadığı için itfaiye ekipleri alevlere ulaşmakta zorluk çekti. Kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. (SD-
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