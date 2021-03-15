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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da omuz atma tartışmasında yumruklar havada uçuştu

Bursa'da omuz atma tartışmasında yumruklar havada uçuştu

İki vatandaşın birbirini yumruklaması ve vatandaşların araya girerek ayırması

( BURSA ) BURSA

Kamera Metro İstasyonu Amatör Saldırı 


- Bursa'da birbirlerine omuz attıklarını iddia eden iki gencin tartışması amatör bir kameraya yansıdı. Vatandaşların müdahalesiyle kavga büyümeden son buldu. Olay, akşam saatlerine merkez Yıldırım ilçesi, Arabayatağı metro istasyonu yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Barış V. isimli bir genç, kendisine yolda omuz atan bir başka gençle tartışmaya başladı.
Sözlü saldırının kavgaya dönüşmesi üzerine önce kafa atan Barış V., daha sonra ismi öğrenilemeyen gence yumruk savurdu. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. İki gencin kavga anı ise anbean kameraya yansıdı. (HG-
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