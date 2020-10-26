Bursa'da ölümüne yolculuk kamerada



- Bursa'da ölüme davetiye çıkartmaya devam eden gençler bu seferde belediye otobüsünün arkasına patenle takıldı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde sefer yapan özel halk otobüsünün arkasına tutunarak patenleriyle kayan genç adeta ölüme davetiye çıkardı. Diğer araç ve vatandaşların tepkisini dikkate almadan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.



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