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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bursa'da ölümüne yolculuk

- Bursa'da ölümüne yolculuk

Çocuğun tırın arkasında yaptığı yolculuk

( BURSA )- Bursa'da TIR'ın arkasına asılan çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı BURSA

Sosyal Medya Kamera Cep Telefonu 


- Bursa'da ana yolda seyir halinde giden TIR'ın dorsesine takılan çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Bursa-Ankara yolu Şirinevler Metro İstasyonu civarında trafikte hızla seyir halinde giden TIR'ın dorsesine takılan çocuğun tehlikeli yolculuğu arkadan gelen aracın içerisinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan video büyük tepki topladı. (HG-İHS)
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