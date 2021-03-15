- Bursa'da ölümüne yolculuk

- Bursa'da ana yolda seyir halinde giden TIR'ın dorsesine takılan çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Bursa-Ankara yolu Şirinevler Metro İstasyonu civarında trafikte hızla seyir halinde giden TIR'ın dorsesine takılan çocuğun tehlikeli yolculuğu arkadan gelen aracın içerisinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan video büyük tepki topladı. (HG-İHS)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım