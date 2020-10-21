Bursa’da öğrencilere eğitimde uzakları yakın eden destek

-başkan alinur aktaş röp

-öğrencilerle röportaj

-hediye verilmesi detayı



( BURSA ) - BURSA



- Korona virüs salgını yüzünden üniversitelerin de yeni döneme uzaktan eğitimle başlaması özellikle internet ve bilgisayarı bulunmayan gençler için önemli bir sorun oluştururken, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla devreye giren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi üniversiteli gençleri de bilgisayarla buluşturuyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sistematik bir çalışma sergileyen, ilçe belediyeleri ve hayırseverlerle birlikte 10 binden fazla tableti Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahipleriyle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi üniversitelileri de unutmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin yeni döneme uzaktan eğitimle başlaması, özellikle bilgisayar ve interneti bulunmayan gençleri mağdur ederken, Büyükşehir Belediyesi bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için de devreye girdi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemede ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 100 üniversiteli gence laptop dağıtımına başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da aynı evden 3 kardeşin de aynı anda üniversite eğitimi aldığı Gündoğdu ailesini evlerinde ziyaret ederek, Mehdi ve Emre Gündoğdu kardeşlere laptoplarını bizzat kendisi hediye etti. Teknoloji şart Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan Emre ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan Mehdi Gündoğdu kardeşleri kutlayan Başkan Aktaş, pandemi nedeniyle sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada uzaktan eğitimin ön plana çıktığını söyledi.



Uzaktan eğitim de teknolojik imkânların çok önemli olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Dönem başında uzaktan eğitim için gerekli internet, bilgisayar ve televizyon gibi ihtiyaçlarla ilgili gerekli desteği vereceğimizi söylemiştik. Bu kapsamda Gündoğdu Ailemizi ziyaret ettik. Öncelikle anne babayı kutluyorum. 4 erkek kardeşten 3’ü üniversite okuyor. Kolay değil. Devletimizin imkânları, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin imkânlarıyla bu süreci en sorunsuz ve sıkıntısız atlatmak için çalışıyoruz. Ben Emre ve Mehdi kardeşimiz başta olmak üzere tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Okuldan uzak kalınması nedeniyle bir boşlama, bir yavaşlama söz konusu gibi görünse de tüm gençlerin uzaktan eğitime dikkatle devam etmesini temenni ediyorum. İnşallah en kıza zamanda okullarımızla, kampüslerimizle buluşuyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi sayesinde birer laptop sahibi olan Emre ve Mehdi Gündoğdu kardeşler ise, uzaktan eğitime katılabilmek için bilgisayara ihtiyaçları olduğunu hatırlatarak, destekleri nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. (SD-Y)



loading...