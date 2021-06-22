Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da öğrenci yurdunda korkutan yangın

Bursa'da öğrenci yurdunda korkutan yangın

Yanan yurt

Bild Oksijen Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ve sağlık ekipleri
-meraklı vatandaş
-evreden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenci yurdunda yangın çıktı. Meraklı vatandaşlar sokağa döküldü. Yangın öğle saatlerinde İnegöl ilçesinin Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 3 katlı erkek öğrenci yurdunun çatısında meydana geldi. iddiaya göre, oksijen ile demir kesimi yapılırken, saat 16.30 sularında yangın çıktı. Öğrencilerin bulunmadığı sırada yurtta çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangına merdivenli araçlarla ve içeriden müdahale edildi. Yangını fark eden mahalle sakinleri sokağa dökülerek meraklı gözlerle izledi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir saatte söndürüldü. Yangın sonucu yurtta hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement