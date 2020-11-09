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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da öfkeli sürücü minibüsünü ateşe verince yanan minibüsü polis ekipleri söndürdü

Bursa'da öfkeli sürücü minibüsünü ateşe verince yanan minibüsü polis ekipleri söndürdü

- Minibüsün yanma anı, polis ekiplerinin yangın tüpüyle müdahalesi

( BURSA ) BURSA

Minibüs Şoförü Öfkeli Sürücü Polis Karakolu Polis Ekipleri Yangın Tüpü 


- Bursa'da öfkeli sürücü minibüsünü ateşe verdi. Yanan minibüsü polis ekipleri yangın tüpüyle söndürdü. Olay, öğle saatlerinde Bursa-Ankara yolu Arabayatağı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre bir duruma sinirlenen minibüs şoförü, aracından inerek minibüsü ateşe verdi. O esnada kavşakta görevli polis memurları yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangın büyümeden söndürmeyi başardı. Daha sonrasında araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Yavuzselim polis karakoluna götürüldü. (HG-
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