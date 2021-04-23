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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da motosikletli polis ekipleri 23 Nisan için şehir turu attı

Bursa'da motosikletli polis ekipleri 23 Nisan için şehir turu attı

Drone motosikletli ekiplerin geçisi

Polis Polis Ekipleri 

-Aktüel motosikletli polis ekipleri geçiş

( BURSA -DRONE) BURSA

- Bursa motosikletli polis ekiplerinden 23 Nisan'a özel şehir turu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri ve Motosikletli Trafik Polislerinin oluşturduğu kortej Bursa caddelerinde dolaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel polis ekipleri Türk bayraklarıyla şehir turu attı.
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