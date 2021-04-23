Bursa'da motosikletli polis ekipleri 23 Nisan için şehir turu attı

- Bursa motosikletli polis ekiplerinden 23 Nisan'a özel şehir turu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri ve Motosikletli Trafik Polislerinin oluşturduğu kortej Bursa caddelerinde dolaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel polis ekipleri Türk bayraklarıyla şehir turu attı.
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