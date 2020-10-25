Bursa'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk



- Bursa'da, 3'ü çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde, 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu motosiklet, şehir merkezine doğru giderken çevredeki 1 kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, 1 çocuğun motosiklet sürücüsünün önünde durduğu, 2 çocuk ve 1 kadının da sürücünün arkasında oturduğu görüldü.

Şaşkın bakışlara aldırmayan motosiklettekiler, tehlikeye aldırmadaN yolculuklarına devam etti.



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