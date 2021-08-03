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Bursa’da motosiklet üstünde motosiklet taşıdı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa’da motosiklet üstünde motosiklet taşıdı

Bursa’da motosiklet üstünde motosiklet taşıdı

Motorla motor taşıma görüntüsü

( BURSA ) BURSA

Kamera 


- Bursa’da bir vatandaş, motorun üstüne motor koyarak taşıdı. Görenler gözlerine inanamadı. Olay Kültürpark civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, motosikletinin üstüne başka bir motor koyarak taşıdı. Yoldan geçenlerin kameralarına yansıyan görüntüde görenler gözlerine inanamadı. (AB-MŞ)
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