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Bursa’da minibüsçülerin sopalarla yolcu kavgası kamerada
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa’da minibüsçülerin sopalarla yolcu kavgası kamerada

Bursa’da minibüsçülerin sopalarla yolcu kavgası kamerada

-Olay yeri aktüel detay

Yolcu Taşımacılığı Minibüsçü Cep Telefonu Polis Ekipleri Şehir İçi 

--Olay anı cep telefonu görüntüsü

( BURSA )- Sopalı yolcu kavgası kamerada BURSA

- Bursa’da şehir içi yolcu taşıyan minibüs şoförleri yolcu kavgasına tutuştu. Sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Kent Meydanı dolmuş duraklarında meydana geldi. Şehrin doğusuna yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri perona girdikleri sırada bir anda tartışmaya başladı.
Yolcuların hangi araca bineceği konusunda anlaşamayan şoförler bir anda kavgaya tutuştu. Araca binmek isteyen yolcuların araya girmesine rağmen öfkesini dindiremeyen şoförler tekmeli yumruklu birbirine girdi. Yolcu ve şoförlerin karmaşasını fırsat bilen bir şoför ise kendi aracından aldığı sopayla diğer meslektaşına saldırdı. Sopayla defalarca meslektaşına vuran şoförü durakta bekleyen yolcular ve diğer araç şoförleri araya girerek durdurdu. Öfkeden kendini kaybeden sürücü hakaret ve küfürler yağdırdı. Olay anında durakta minibüs bekleyen başka bir yolcu ise kavga anlarını anbean görüntüledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan kavgayla alakalı tahkikat başlattı. (AK-İHS)
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